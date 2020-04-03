Британские страховые компании могут аннулировать страховку автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия, если водитель сел за руль без острой необходимости. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph .

Несмотря на действующие в связи с карантином ограничения на поездки, последние данные свидетельствуют о том, что число автомобилей на улицах городов Великобритании растет, поскольку владельцы машин попросту устают сидеть дома, отмечает издание.

Британский адвокат Ник Фримен пояснил, что совершение поездок на личном автотранспорте в условиях пандемии нового коронавируса и действия ограничительных мер может быть вызвано только крайней необходимостью. «Под такими поездками в значительной степени подразумевается покупка предметов первой необходимости, медикаментов, транспортировка нуждающихся в уходе людей и путь на работу и обратно, если вы не можете работать из дома. Все остальное, на самом деле, неприемлемо, поэтому если вы попали в аварию и не можете доказать, что ваша поездка была необходимой, ваша страховка может быть аннулирована», — сказал он.

Автомобилистов также предупредили о том, что связанная с карантином шестимесячная отсрочка в получении нового свидетельства о прохождении техосмотра не освобождает их от ответственности в случае ДТП. «Отсрочка техосмотров — это не отговорка, разрешающая ездить на шинах со стертым протектором, неисправными тормозами и требующей ремонта подвеской. Вы не можете прикрыться тем фактом, что вы не смогли пройти техосмотр. Ответственность водителя заключается в том, чтобы убедиться, что машина пригодна для дорожного движения. В противном случае вам может грозить что угодно — от штрафных баллов и штрафа до тюрьмы», — подчеркнул Фримен, добавив, что британские водители должны также уведомить страховые компании, если их транспортные средства из-за карантина не проходили техосмотр.