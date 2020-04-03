Ставки в российской банковской системе остаются привлекательными, ЦБ делает все, чтобы сбережения граждан не обесценивались. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы в ходе проведенной в онлайн-режиме пресс-конференции, посвященной текущей ситуации и стабилизационным мерам.

Представители СМИ спросили, как в условиях неопределенности на финансовых рынках и возможного разгона инфляции людям не потерять свои сбережения.

«Сейчас ставки в банковской системе остаются привлекательными», — дала свою оценку Набиуллина, пояснив, что сбережения обесцениваются при высокой инфляции. «Центральный банк делает все, для того чтобы сбережения не обесценивались. Прежде всего мы держим инфляцию под контролем», — заверила она.

«Куда вкладывать — люди должны выбирать сами», — заметила председатель ЦБ, еще раз подчеркнув, что «банковские депозиты по-прежнему остаются достаточно привлекательным способом сбережений».

Также журналисты попросили главу Центробанка прокомментировать обнародованные недавно результаты опроса, согласно которому у большей части россиян нет накоплений, и дать совет гражданам на период кризиса.

«Действительно, у многих людей небольшие накопления», — признала она, констатировав, что у всех «разная ситуация и с доходами, и с возможностями». «Каких-то универсальных рецептов, наверно, быть не может. Но основное — не надо поддаваться каким-то эмоциональным импульсам, настроениям, нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений», — сказала Набиуллина.



«И мы, и правительство принимаем меры, чтобы помочь гражданам пройти этот период более спокойно, чтобы вернуться в нормальное русло жизни», — напомнила она.

