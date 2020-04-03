Ситуация на мировом рынке сложная, пандемия коронавируса привела к резкому падению спроса на энергоресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергорынках.

«В целом ситуация на энергетическом рынке в мире остается достаточно сложной. Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов», — сказал он.

Нужно сократить объемы добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, добавил Путин.