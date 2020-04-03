Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008—2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — сказала Георгиева на пресс-конференции.

По ее словам, более 90 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ в связи с пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мы мобилизуем экстренную финансовую поддержку странам, и могу сказать вам, что мы никогда не видели такого роста запросов на срочную помощь. Уже более 90 третьих стран находятся в процессе подачи запросов о ней в МВФ», — сказала Георгиева.