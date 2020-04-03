Объем нетто-продаж нерезидентами облигаций федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже с 27 марта по 2 апреля составил 5,7 млрд рублей против 24,6 млрд на предыдущей неделе, говорится в еженедельном финансовом обзоре Банка России «Финансовый пульс».



В результате доходности ОФЗ снизились по всей длине кривой — в среднем на 118 базисных пунктов за период с 20 марта по 2 апреля. «В целом доходности ОФЗ снижаются значительнее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками, несмотря на продажи со стороны нерезидентов», — отмечается в обзоре.

Конъюнктура на рынке корпоративных облигаций в период с 20 марта была менее волатильна в сравнении с иными сегментами российского финансового рынка. Нетто-продажи корпоративных облигаций со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций на Мосбирже не превысили суммы, эквивалентной 3,6 млрд рублей, говорится в обзоре.