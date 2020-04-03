Объем вкладов населения в банках РФ за период с 15 по 25 марта снизился примерно на 2%, но ближе к концу месяца ситуация стабилизировалась, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

С середины марта на фоне обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдалась повышенная волатильность динамики вкладов, указывает регулятор.

«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — сказано в обзоре.

В материалах ЦБ уточняется, что темпы снижения вкладов представлены с исключением влияния динамики валютного курса.