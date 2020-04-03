Годовая инфляция в РФ на конец марта составляла 2,7—2,8%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

«Темпы роста потребительских цен за неделю 24—30 марта снизились до 0,22% после роста на 0,31% за предшествующую неделю. Оценка годовой инфляции на конец марта составляет 2,7—2,8%», — говорится в материалах регулятора.

Как поясняют в ЦБ, замедление недельных темпов свидетельствует о том, что проинфляционное влияние произошедшего с начала года ослабления рубля, а также роста спроса на товары первой необходимости носит временный характер и не будет иметь существенных вторичных эффектов.

«Важно отметить, что текущее повышение ценовых индексов пока меньше, чем в 2018 году, при сопоставимом по масштабу ослаблении рубля. Это может указывать на то, что эффект от действия проинфляционных факторов на динамику цен в сложившейся ситуации будет ограниченным», — указывают в ЦБ.

