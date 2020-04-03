Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы. Документ опубликован на портале правовой информации, он вступает в силу после официального опубликования.

Законопроект подготовили депутаты совместно с ЦБ и Минфином по поручению президента. Путин 25 марта предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30%. В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит. Согласно закону, физлица и ИП, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до шести месяцев, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.



Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе до этой даты обратиться за льготным периодом, если они ведут деятельность в определенных правительством отраслях. Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти дней. Кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Дополнительный перечень документов может установить ЦБ. В ходе рассмотрения депутаты внесли уточнения в законопроект. В частности, они добавили поправки об ограничении процентов по потребительским кредитам в льготный период ставкой, равной двум третям от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита.

Также уточняется, что все обеспечительные меры продолжат действовать после окончания каникулярного периода.

