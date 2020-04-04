Скорость восстановления экономики России после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того, какие меры поддержки будут приняты и как быстро они будут реализованы, считает министр экономического развития Максим Решетников.

«Говорить о том, что мы сейчас переживаем такое краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверно, самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление — оно все-таки будет поэтапным и постепенным», — сказал Решетников в специальном выпуске проекта Skolkovo School «Антихрупкость».

«Но я исхожу из того, что скорость этого восстановления напрямую зависит от тех мер, которые мы принимаем сейчас. Если эти меры будут неадекватными, несвоевременными и так далее, восстанавливаться будем дольше. Если мы сейчас быстро, адекватно реализуем меры, которые сейчас уже объявлены, новые мероприятия, которые сейчас обсуждаются, то ситуация будет значительно более мягкой», — добавил он.