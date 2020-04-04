Правительство РФ понимает, что сейчас не время сокращать расходы бюджета, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым.

«Внутри правительства есть общее понимание, что сейчас не время резать бюджетные расходы, несмотря на то что мы столкнемся с, очевидно, очень ощутимым сокращением бюджетных доходов», — сказал он.

Министр добавил, что бюджетные расходы станут «тем якорем, который в том числе и будет держать экономику».

Важность этого он объяснил тем, что сократился внешний спрос, сокращается потребительский спрос. Поэтому необходимо, чтобы в это время он поддерживался со стороны бюджета. «Как раз то самое время, когда накопленные резервы как никогда кстати», — заявил Решетников.

В то же время, как он отметил, уже ведется работа по донастройке бюджетных расходов и смене приоритетов. «Потому что, очевидно, реальность — и экономическая, и социальная, — в которой мы оказались, — она изменилась. И наш бюджет, наши программы — они ориентированы несколько на иную реальность», — сказал он.