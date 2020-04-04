Центробанк рекомендовал микрофинансовым институтам (МФИ) не штрафовать граждан, которые несвоевременно вносят платежи, до конца апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России исходит из того, что в период нерабочих дней с 4 по 30 апреля кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению обязательств. В частности, микрофинансовым институтам (МФИ) следует принимать во внимание наличие или отсутствие в распоряжении заемщиков возможности дистанционного обслуживания, а при ее отсутствии учитывать режим ограничительных мер, которые применяются в субъекте Российской Федерации и могут повлиять на возможность клиента посетить офис МФИ для своевременного совершения операций», — говорится в релизе.

Если микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы или ломбарды не могут по причине реализации ограничительных мер обеспечить прием платежей по займам от заемщиков в период нерабочих дней, то данное обстоятельство не будет рассматриваться как нарушение обязательств. Потому заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты, неустойка (штрафы, пени) и иные платежи, а также не будет реализовываться заложенное имущество, отметили в Банке России.

В регуляторе также напомнили, что физические лица, ежемесячный доход которых упал более чем на 30% по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год и которые не могут исполнять обязательства по договорам займа, вправе воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи по займу на срок до шести месяцев.