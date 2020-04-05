Российская сторона настроена на конструктивный переговорный процесс, направленный на стабилизацию мирового рынка энергоносителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Президент [Владимир] Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным, для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей», — сообщил Песков.

Совещание стран ОПЕК+ с участием США и других стран в формате видеоконференции запланировано на 9 апреля. Созвать встречу ОПЕК+ в видеоформате для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Поводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. По словам президента РФ Владимира Путина, сократить добычу страны могут минимум на 10 млн баррелей в сутки от уровня I квартала 2020 года.