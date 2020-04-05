Экономический кризис, вызванный в том числе пандемией коронавируса, продолжит проявляться в дальнейшем. Для его преодоления понадобится координация антикризисных мер со стороны многих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — сказал он в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Предстоит много работы», — добавил Песков.