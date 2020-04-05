Продление режима нерабочих дней в России — это чрезвычайная и огромная нагрузка для экономической жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная, огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком минус», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков подтвердил, что вокруг решения о продлении режима нерабочих дней почти на месяц было немало разногласий и споров.

«Но здесь есть одна константа. В любом случае для нас главное — это жизнь и здоровье людей. Не забывая, конечно, о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни», — сообщил пресс-секретарь президента.

В четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны сообщил, что режим нерабочих дней продлен до 30 апреля 2020 года.