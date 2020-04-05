Евросоюз потеряет 2,5—3% ВВП за месяц самоизоляции граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом в воскресенье в интервью французскому изданию Le Parisien заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



«Они (экономические последствия. — Прим. ТАСС) будут очень суровы, — ответил он на соответствующий вопрос. — Если меры по самоизоляции продлятся один месяц, мы потеряем от 2,5% до 3% ВВП, и от 5% до 6% — с двумя месяцами самоизоляции».

По мнению Бретона, кризис нужно преодолевать совместными усилиями. «Последствия этого кризиса для экономики будут очень тяжелыми, и для борьбы с ним главное слово — солидарность, — пояснил он. — Бесспорная солидарность между европейскими государствами, между континентами, а также с Китаем, а завтра, возможно, и с США. И, очевидно, с Африкой».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.