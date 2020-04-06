Россиянам в период пандемии коронавируса при взятии кредита стоит учитывать возможное падение собственных доходов и рассчитать ежемесячный платеж как одну пятую часть от своего дохода, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Важно понимать, что кризис — вне зависимости от того, чем он вызван, экономическими потрясениями либо чрезвычайной ситуацией — всегда отражается в большей или меньшей степени на благосостоянии населения. В текущих реалиях спрогнозировать уровень дохода на два-три месяца представляется крайне рискованным действием, поэтому стоит воздержаться от оформления «лишних» кредитов, которые пойдут на оплату техники, транспортного средства, то есть товаров далеко не первой необходимости», — советует он.

Однако не всегда возможно отказаться от взятия кредита, признает Мехтиев. «В таком случае стоит заранее рассчитать свои возможности с учетом, что зарплата может упасть на 25—30%, при этом сумма ежемесячного платежа не должна превышать не привычные 35%, а 20% от дохода с учетом сокращения. Соблюдая эту формулу, вероятность выхода в дефолт снижается как минимум в два раза», — уверен он.

Также стоит оформлять кредит на максимально возможный срок, чтобы снизить сумму ежемесячного платежа до минимума. В благоприятных условиях будет возможность досрочно погашать за счет уменьшения как суммы, так и сроков платежа, напоминает президент НАПКА.

«К сожалению, предусмотреть все удается не всегда. В том случае, если появилось понимание, что внести очередной платеж не получится, стоит заранее уведомить кредитора либо коллекторское агентство об этом, чтобы было время найти оптимальный выход из ситуации», — отметил Мехтиев.