Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий, пишет РБК . Сценарные условия должно было разработать Минэкономразвития, а профильные ведомства (включая Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и др.) — организовать совместно с госбанками стресс-тестирование подведомственных им стратегических компаний. Минэкономразвития подготовило именно такие стресс-сценарии, что содержатся в документе Минпромторга.

Минпромторг направил 2 апреля письмо руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк должны собрать сведения о своих клиентах, проанализировать и передать результаты в Минэкономразвития и Минпромторг. Предполагается, что аналогичные письма направили в адрес своих предприятий из списка системообразующих и другие ведомства. При стресс-тестировании Минэкономразвития хочет определить потенциальные уязвимости стратегических предприятий к дальнейшему возможному ухудшению условий ведения деятельности. В частности, будут анализироваться коэффициенты покрытия долга и покрытия процентов по долгу.

Так, первый стресс-сценарий предполагает для России ужесточение карантинных мер, включая закрытие крупных городов; замораживание экономической деятельности в России во II квартале 2020 года; сохранение цены на нефть российской марки Urals на уровне 20 долларов за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до 35 долларов к концу 2022-го. Инфляция в России, согласно такому варианту развития событий, составит 4,5% по итогам года, а доллар будет стоить в среднем более 80 рублей до конца года.

Второй стресс-сценарий для России предполагает закрытие основной части территорий страны, прекращение транспортного сообщения между городами; заморозку экономической деятельности до конца сентября; стоимость Urals — 10 долларов за баррель во II и III кварталах года, а к концу 2022 года восстановление лишь до 30 долларов. При таких условиях инфляция может составить 5,5% в этом году с последующим замедлением до 4% в 2022 году. Курс доллара при таком сценарии превысит 89 рублей во II квартале, после чего скорректируется до 82,2 рубля в IV квартале; в 2021 и 2022 годах доллар все равно будет стоить около 82 рублей, следует из «жесткого» сценария.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в конце марта опубликовал три сценария — «мягкий», «жесткий» и «шоковый». Самым вероятным экономисты ЦМАКП назвали «жесткий» вариант кризиса: мировая экономика находится в кризисе два года, российские города-миллионники из-за карантинов теряют 15–17% производительности, в 2020 году ВВП России падает на 3–3,3%. Позднее ЦМАКП выделил еще один сценарий — комбинацию «жесткого» варианта и активных антикризисных мер государства, оцениваемых примерно в 2,5% ВВП. При таком варианте, который авторы называют «конструктивным», рецессию удается смягчить, хотя она все равно продолжится два года.