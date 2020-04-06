Ситуация с пандемией коронавируса влияет на целый ряд отраслей экономики, однако Россия накопила достаточно запасов, чтобы реагировать на связанные с новой реальностью изменения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим, что ситуация с коронавирусом влияет не только на отрасли, связанные с нефтедобычей, с нефтепереработкой, но и на целый ряд других отраслей. Для нас это новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас как золотовалютных резервов у Центрального банка, так и резервов правительства, которых будет достаточно для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят сегодня в экономике и в бюджете», — сказал он.

Силуанов отметил, что доходная база бюджета будет сокращаться. «Но мы готовились к таким временам. Тучные времена прошли сейчас. Приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — добавил он.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пришли к выводу, что экономический кризис, вызванный одновременно беспрецедентным падением цен на нефть и последствиями распространения в мире коронавирусной инфекции, для России может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом: вероятнее всего. По прогнозу ЦМАКП, страну ожидает двухлетняя рецессия даже при конструктивном сценарии развития событий.