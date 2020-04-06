Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дорожал на 16 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 22 копейки. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,51 рубля (плюс 1 копейка). Курс евро на 10:12 мск равнялся 82,78 рубля (плюс 15 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром рубль может немного скорректироваться вниз, хотя разнонаправленная динамика тоже не исключена. По ее словам, снова снижается прогноз по курсу доллара до 76—78 рублей, а прогноз по курсу евро — до 82—84 рублей.

«Сегодня российская валюта на позитивном внешнем фоне может вновь подрасти к доллару, но среднесрочно покупать рубль против доллара очень опасно», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.