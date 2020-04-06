Банк России установил официальные курсы валют на 7 апреля.

Курс доллара понизился на 1,33 рубля, составив 76,4074 рубля (77,7325 рубля на 6 апреля). Курс евро опустился на 3,1 рубля до 82,6346 рубля (с 85,7389 рубля на 6 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,23 рубля (минус почти 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:05 мск стоил 82,43 рубля (минус 20 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 76,05 до 77,1 рубля за доллар и от 82,28 до 83,2 рубля за евро.