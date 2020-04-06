Банк «Уралсиб» улучшил условия по накопительным счетам и картам c начислением процентов на остаток, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, с 6 апреля банк повысил ставки по рублевым счетам дебетовой карты «Копилка» и накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки увеличились на 1 процентный пункт и составляют от 3% до 6,3% годовых в зависимости от типа счета и остатка. Проценты по-прежнему начисляются ежемесячно на минимальный остаток денежных средств.

С 3 апреля повышены ставки по базовому вкладу «Доход», в том числе в пакетах услуг «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки увеличиваются при размещении средств на срок три и шесть месяцев.

С 1 апреля по дебетовой карте «Прибыль» размер начислений на ежедневный остаток составляет 5% годовых без ограничений по сумме остатка.

Также повышены ставки по сезонному срочному вкладу «Высота». При размещении средств на срок три месяца базовая ставка составляет 6% годовых в рублях. Кроме того, можно увеличить ставку до 6,5%, получив надбавку к ставке в размере 0,5 п. п. на сумму вклада до 1,5 млн рублей при одновременном оформлении в банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на выбор на сумму от 100 тыс. рублей.



Изменения коснулись и вклада «Пока вы дома». Банк повысил до 6% годовых процентную ставку, начисляемую во второй процентный период (51—100 дней). Таким образом, ставки по периодам теперь составляют 7% годовых в первый период, 6% — во второй, 5% — в третий и 4% — в четвертый. Средневзвешенная ставка за весь срок вклада составляет 5,5% годовых. Также была изменена периодичность выплаты процентов — теперь они будут выплачиваться не в конце срока вклада, а по периодам — в дату окончания каждого процентного периода — на отдельный счет.

Банк также снизил минимальную сумму вкладов «Высота» и «Пока вы дома» до 30 тыс. рублей (ранее — 100 тыс. рублей).