Банк «Уралсиб» реализует комплексную программу, направленную на поддержку клиентов сегмента малого бизнеса.
Специально для своих клиентов-предпринимателей банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул — с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до девяти месяцев как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.
Также «Уралсиб» расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от одного дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.
В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина, банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 года по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.
Дополнительно в банке действуют специальные инициативы как для действующих, так и для новых клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- Открытие расчетного счета без посещения офиса банка, с использованием услуги «Выездной сервис». Встреча безопасна, так как используются все доступные средства защиты. Также работает сервис бесплатного такси в офис банка для открытия счета.
- Год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». В рамках пакета предусмотрено в том числе бесплатное обслуживание и бесплатное открытие расчетного счета.
- Для всех клиентов, открывших первый расчетный счет в банке «Уралсиб» с 1 апреля по 30 июня 2020 года, действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчетном счете.
- Акция «Вся медицина» направлена на поддержку предприятий данной отрасли. Бесплатное открытие расчетного счета, льготное обслуживание по РКО, эквайрингу и лизингу на оборудование.
- До 30 апреля действующие клиенты имеют возможность сократить расходы на РКО до 30% с маркетинговой акцией «Весенний Sale в банке «Уралсиб».
Клиентам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок, банк предлагает воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Преимущества онлайн-сервисов по получению банковских гарантий: полный электронный документооборот, заявки на гарантии принимаются удаленно, клиентам не нужно приходить в банк, сервис доступен для клиентов 24/7, сумма гарантии — до 50 млн рублей, сроки рассмотрения заявки — от одного до 24 часов, минимальный перечень документов, не требуется обеспечение. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить через сайт, а также через партнера банка — ООО «ВБЦ Лаб» на сайте.
Контакт-центр теперь работает и в выходные дни, оказывая предпринимателям помощь и поддержку по любым актуальным вопросам по телефону 8-800-700-77-16.