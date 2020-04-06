Власти Сингапура объявили о третьем пакете помощи бизнесу и гражданам в связи с пандемией коронавируса. Деньги из резервного фонда обещаны накануне ужесточения карантина после значительного роста числа заболевших, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

В соответствии с решением правительства каждый житель Сингапура старше 21 года получит 600 сингапурских долларов (417 долларов США), которыми сможет воспользоваться в ближайшее время. Предполагается, что это поможет гражданам на фоне решения закрыть множество компаний на карантин в ближайший вторник.

Деньги получит и бизнес. Власти пообещали компенсировать апрельские траты на зарплату. По различным оценкам, на все это понадобится около 2,9 млрд долларов, которые будут взяты из резервного фонда.

Ранее власти Сингапура уже обещали меры по поддержке бизнеса и населения. Еще в феврале они гарантировали всем жителям выплаты в размере от 60 до 100 долларов США, а в следующем месяце пообещали утроить эту сумму, указывает Straits Times. Предоставить компенсацию изначально планировалось в августе — сентябре, однако затем правительство скорректировало планы и решило начать выплаты в апреле.

Те граждане, которые предоставили данные о своих банковских счетах, получат деньги на них; части населения пообещали выдать наличные.

Министр финансов Сингапура поблагодарил тех граждан, которые добровольно отказались принять выплаты. По его словам, освободившиеся деньги пойдут особо нуждающимся. Чиновник также призвал всех желающих жертвовать в специально созданный благотворительный фонд.

