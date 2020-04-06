Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обновил состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, а также состав президиума комиссии, говорится на официальном сайте Кабмина. Мишустин возглавил комиссию, а его первый заместитель Андрей Белоусов — президиум комиссии.

Состав комиссии не обновлялся с 2018 года. В новой редакции в него вошли наряду с Мишустиным и Белоусовым вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, руководители ряда министерств и ведомств, а также крупных компаний, губернаторы и представители науки.

Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России является постоянно действующим координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в целях выработки государственной политики в области модернизации экономики и инновационного развития страны.