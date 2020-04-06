Рубль несколько укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,22 рубля, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,34 рубля (минус почти 29 копеек).

С начала торгов было проведено 49,5 тыс. сделок с долларом на общую сумму 2,3 млрд долларов и 9 тыс. сделок с евро на 510 млн евро. Курсовые диапазоны составили от 76,05 до 77,1 рубля за доллар и от 82,17 до 83,2 рубля за евро.



«Несмотря на снижение нефтяных котировок после новостей о переносе встречи представителей ОПЕК+, общий фон для рубля в целом сохранялся благоприятным за счет глобального усиления аппетита инвесторов к риску. В частности, большинство мировых индексов в понедельник демонстрировали заметное укрепление, реагируя на некоторое замедление динамики пандемии в основных регионах ее распространения. Впрочем, динамика цен на нефть пока остается ключевым фактором для рубля, и в ближайшее время особую важность будет иметь способность нефтяных котировок удержать позиции выше 30 долларов за баррель в ожидании встречи представителей ОПЕК+», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.