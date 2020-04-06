Депутаты из фракции «Справедливая Россия» на предстоящей встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным представят новый пакет антикризисных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает на своем сайте лидер думской фракции Сергей Миронов.

Встреча пройдет в онлайн-режиме 7 апреля в преддверии отчета правительства России перед Государственной думой.

«Накануне отчета Кабмина фракции традиционно встречаются с главой правительства. Отличие этой встречи в том, что мы будем в первую очередь поднимать вопросы, наиболее актуальные для граждан в ситуации эпидемии, — рассказал Миронов. — Это вопросы необходимой людям государственной и социальной поддержки. Некоторые меры в этой сфере уже приняты, но, на наш взгляд, их нужно существенно расширять».

Депутаты разработали свой пакет дополнительных антикризисных мер, который передадут лично премьер-министру.



«Наш пакет включает более 20 предложений. Это предложения о прямой финансовой помощи для граждан с низкими доходами или вовсе потерявших работу. Это меры, которые должны повысить доступность лекарств для населения, — отметил Миронов. — Мы также предложим существенно расширить механизм кредитных и налоговых каникул для бизнеса, вплоть до отмены большинства платежей на срок до года. Кроме того, мы настаиваем на повышении зарплат медиков, которые сегодня сражаются со смертельной инфекцией. К сожалению, пока эпидемию не удается остановить. И лучшим ответом на распространение коронавируса станет усиление господдержки, в которой нуждаются и граждане, и предприятия, и вся наша экономика».