Власти России быстро и «вполне адекватно» отреагировали на кризис, спровоцированный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а дальнейшая борьба с ним даст возможность «достроить систему взаимодействия «государство — население — бизнес», сделав ее более современной и нацеленной на развитие». Об этом написал в своей колонке для РБК владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

По его словам, нынешний кризис приведет к упрочению связей бизнеса с государством, последнее — как сторона, ожидающая роста занятости, увеличения налоговых поступлений, защиты природы и социального развития территорий, — будет с самого начала принимать участие в бизнес-планировании и проектировании каждого крупного инвестпроекта. Такие проекты, по сути, перестанут быть частным делом той или иной компании, а бизнес взамен сможет рассчитывать на поддержку государства в экстремальных обстоятельствах.

Как раз такая экстремальная ситуация и сложилась сейчас, в связи с чем государству необходимо оказать населению и бизнесу — как крупному, так и малому — свою поддержку, в том числе и за счет пересмотра налоговой системы, полагает Троценко.

В качестве одной из возможных мер миллиардер (состояние Троценко Forbes оценивает в режиме реального времени в 1,3 млрд долларов) называет возврат к прогрессивной шкале подоходного налога (существовала в России до 2001 года) с обнулением его ставки для россиян с наименьшими доходами. По словам Троценко, не брать подоходный налог можно было бы со всех, кто получает менее двух МРОТ в месяц (с 1 января 2020 года установлен минимальный размер оплаты труда в 12 130 рублей). По мере роста доходов ставка НДФЛ могла бы повышаться, поднимаясь до 18% для лиц, зарабатывающих более 100 млн рублей в год. Сейчас их доходы, как и у всех остальных россиян, облагаются (за отдельными исключениями) налогом по ставке 13%.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ, полагает Троценко, помогло бы сбалансировать бюджет и дать государству возможность обнулить социальные платежи для предприятий малого и среднего бизнеса на два-три года вперед. Полезной Троценко считает и отмену налога на имущество, который, по его словам, в кризис стал для бизнеса «непосильным бременем», а по сути своей является «антимодернизационным», бьющим по тем, кто все же решился строить новые заводы, офисы и торговые центры.

«Как можно компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов при отмене налога на имущество? Может быть увеличен налог на прибыль, допустим, с 20% до 22%, чтобы прирост пошел в бюджет региона. Налог на прибыль — налог честный. Можно делиться, когда есть, чем делиться. Регионы и компании будут заинтересованы в одном и том же — повышении прибыльности бизнеса», — отмечает Троценко.

Для крупного же бизнеса важнейшим в условиях пандемии COVID-19 является, по мнению владельца AEON, сохранение устойчивости производственно-финансовых цепочек, и именно ее могло бы обеспечить государство за счет предоставления — бесплатно на три года — госгарантий. Под эти гарантии банки могли бы продолжать кредитовать предприятия, а те из них, которые через три года оказались бы не в состоянии расплатиться, власть могла бы национализировать и затем выставить на приватизационные торги.



«Жизнь уже никогда не будет такой, как до коронавируса, многие реалии изменятся во всем мире», — предупреждает Троценко.