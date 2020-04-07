Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5% до 20%, пишут «Известия», ссылаясь на «Руспродсоюз».

Производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен — максимум на 15–20%. Речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Также влияние оказывают сложности, с которыми сталкивается бизнес в ситуации пандемии, рассказали в «Руспродсоюзе». Все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные.

Валютные колебания отразились и на стоимости отечественной продукции, так как возросла цена упаковки и других составляющих. В частности, на 5–15% производители предлагают увеличить закупочную стоимость макаронных изделий. Также поставщики уверены, что нужно пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используют муку и зерно. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что себестоимость хлеба увеличилась максимум на 5–7%. По его мнению, это произошло из-за того, что подорожала транспортировка зерна, стоимость его на бирже пока не изменилась.

Эксперты прогнозируют рост цен на фоне падения курса рубля
Эксперты прогнозируют рост цен на фоне падения курса рубля

Больше всего могут вырасти в цене детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика.

В Рыбном союзе сообщили, что стоимость товаров, изготовленных из импортного сырья, максимально зависит от валютных колебаний. Речь в том числе идет о почти 50% всей рыбной продукции на рынке. Ситуация осложняется еще и тем, что у предприятий возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Также на внутреннем рынке увеличились цены на тару, упаковочные материалы, различные ингредиенты, необходимые для производства рыбной продукции. Президент импортера вина Simple Максим Каширин сказал, что компания в конце марта уведомила своих партнеров и торговые сети о повышении цен на 13–18%. По его словам, это обусловлено как ростом себестоимости продукции из-за валютных колебаний, так и проблемами с транспортом.

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По словам экспертов, базой для принятия решений становится обоснованность запроса, например рост цен на топливо или валютный курс. Для сдерживания уровня цен крупнейшие ретейлеры выступили также с инициативой о продаже социально значимых товаров с нулевой наценкой. Также сети, как правило, вынуждены поднимать цены на продукцию, если все поставщики заявляют о таких намерениях, то есть речь действительно идет о новой конъюнктуре рынка. В таком случае на процесс также будет влиять соотношение спроса и предложения. На цены новых поставок импортной продукции может оказывать влияние волатильность российского рубля, отметили эксперты.