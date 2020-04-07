Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5% до 20%, пишут «Известия» , ссылаясь на «Руспродсоюз».

Производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен — максимум на 15–20%. Речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Также влияние оказывают сложности, с которыми сталкивается бизнес в ситуации пандемии, рассказали в «Руспродсоюзе». Все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные.

Валютные колебания отразились и на стоимости отечественной продукции, так как возросла цена упаковки и других составляющих. В частности, на 5–15% производители предлагают увеличить закупочную стоимость макаронных изделий. Также поставщики уверены, что нужно пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используют муку и зерно. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что себестоимость хлеба увеличилась максимум на 5–7%. По его мнению, это произошло из-за того, что подорожала транспортировка зерна, стоимость его на бирже пока не изменилась.

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В Рыбном союзе сообщили, что стоимость товаров, изготовленных из импортного сырья, максимально зависит от валютных колебаний. Речь в том числе идет о почти 50% всей рыбной продукции на рынке. Ситуация осложняется еще и тем, что у предприятий возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Также на внутреннем рынке увеличились цены на тару, упаковочные материалы, различные ингредиенты, необходимые для производства рыбной продукции. Президент импортера вина Simple Максим Каширин сказал, что компания в конце марта уведомила своих партнеров и торговые сети о повышении цен на 13–18%. По его словам, это обусловлено как ростом себестоимости продукции из-за валютных колебаний, так и проблемами с транспортом.

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По словам экспертов, базой для принятия решений становится обоснованность запроса, например рост цен на топливо или валютный курс. Для сдерживания уровня цен крупнейшие ретейлеры выступили также с инициативой о продаже социально значимых товаров с нулевой наценкой. Также сети, как правило, вынуждены поднимать цены на продукцию, если все поставщики заявляют о таких намерениях, то есть речь действительно идет о новой конъюнктуре рынка. В таком случае на процесс также будет влиять соотношение спроса и предложения. На цены новых поставок импортной продукции может оказывать влияние волатильность российского рубля, отметили эксперты.