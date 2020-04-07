Газпромбанк предоставил желающим возможность оформить вклад «Успех» под 6,3% годовых дистанционно, не выходя из дома. Клиенты банка могут оформить вклад онлайн в мобильном приложении «Телекард 2.0», находясь в любом населенном пункте, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если вы еще не являетесь клиентом Газпромбанка, чтобы оформить вклад «Успех», достаточно заполнить заявку. В удобное для вас время сотрудник банка доставит карту для активации мобильного приложения «Телекард 2.0», в котором вы сможете открыть вклад», — говорится в релизе.

Вклад под 6,3% годовых можно открыть на 181 день и на сумму от 15 тыс. рублей. Максимальная сумма не ограничена. Пролонгация, возможность пополнения и частичного снятия суммы депозита не предусмотрены.



На данный момент доставка запущена в 31 городе России. В период эпидемиологической угрозы банк уделяет повышенное внимание безопасности клиентов, поэтому сотрудник приедет в маске и перчатках, уточнили в финучреждении.