Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,38% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 658,81 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,7% и равнялся 1 101,86 пункта.

Рост российских акций продолжится в первой половине дня, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Рынок откроется в плюсе, отыгрывая выросшие американские индексы и подорожавшую нефть, прогнозировал эксперт перед началом торгов.

Поводом для глобальных покупок можно назвать спад темпов роста числа заболеваний коронавирусом в Европе, допускает он. Однако утренний рост российских акций вряд ли будет сильным – где-то в пределах 1%, считает аналитик.