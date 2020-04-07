Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, защищающую клиентов банков от навязанных платных услуг при получении кредита, пишет «Российская газета» . Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О потребительском кредите (займе)». Инициатива направлена на повышение защиты законных интересов граждан при соблюдении баланса интересов кредитора и заемщика.

Так, согласно подготовленному проекту, в случае нарушения права заемщика на свободный выбор услуг банк будет обязан выплатить клиенту компенсацию в двукратном размере в течение десяти дней с момента получения жалобы.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, в закон предлагается также внести и другие нормы, защищающие граждан. Например, проект запрещает кредиторам вводить условие, обязывающее заемщиков постоянно иметь на счету сумму, равную очередному платежу по кредиту.

По данным ЦБ, в прошлом году от граждан поступило 55,5 тыс. жалоб, связанных с потребительским кредитованием. Из них 17,4% жалоб касались навязанных услуг.

В ЦБ напомнили, как бороться с мисселингом Также всегда есть возможность обратиться с жалобой в финансовую организацию.

Как прокомментировал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, организация против любого навязывания финансовых услуг и отмечает, что меры по борьбе с ним должны быть комплексными, они ни в коем случае не должны сводиться к введению одних лишь штрафов.

«Во-первых, нельзя априори все дополнительные услуги оценивать как негативные и навязанные. Совсем недавно подключение к мобильному банку и дистанционное банковское обслуживание считалось дополнительной платной услугой, но сейчас, а особенно сегодня это самая основная и самая востребованная услуга, без которой мы не представляем свою жизнь. А некоторые граждане и сейчас считают операции в мобильном приложении ненужной и, скорее всего, навязанной услугой», — пояснил Дубровин.

По его словам, необходимо предусмотреть объективную и независимую оценку, является ли предложенная банком услуга навязанной, иначе все новое может не получить должного развития. Также ведение каких-либо сверхштрафов в области услуг часто стимулирует социально безответственных граждан к попытке незаконного зарабатывания.

«Таким образом, бороться с навязыванием необходимо, но эта борьба должна быть осознанной, комплексной, системной и не должна сводиться к введению просто штрафов», — резюмировал Виктор Дубровин.