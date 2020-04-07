Примсоцбанк повысил доходность вклада «Весенний», а также ввел новый вклад «Спринт VIP».

Вклад «Весенний» открывается на сумму от 10 тыс. рублей сроком на шесть месяцев. При оформлении депозита в отделении банка процентная ставка составит 6,2%, в интернет-банке — 6,3% годовых. Прежние ставки — 5,8—5,9%. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора по истечении трех месяцев начисление процентов происходит по льготной ставке 4,5% годовых.

Минимальная сумма вклада «Спринт VIP» — 5 млн рублей. Срок — три месяца. Процентная ставка составляет 6,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке 0,01% годовых.