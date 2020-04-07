Клиенты Банка ДОМ.РФ могут оформить потребительские кредиты без посещения офиса. Решение о предоставлении кредита принимается в считанные минуты, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь клиентам банка не потребуется предоставлять документы в бумажном виде и оформлять анкету на получение кредита. Если заемщик зарегистрирован на портале государственных услуг, то почти все данные, необходимые для подачи заявки, заполняются автоматически», — говорится в релизе.

Получить денежные средства можно в отделении банка — они продолжают работать с принятием всех необходимых мер профилактики вирусных заболеваний. Актуальный график и режим работы отделений необходимо уточнять на сайте банка.

Потребительские кредиты в Банке ДОМ.РФ доступны по ставке от 7,5% при рефинансировании и от 8,5% при оформлении нового кредита наличными.

Максимальная сумма потребительского кредита — 3 млн рублей сроком от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. При перекредитовании можно получить дополнительные средства на любые цели сверх рефинансируемых сумм.