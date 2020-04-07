Нынешний экономический кризис дает шанс России и миру по-новому взглянуть на информационные технологии, развивая онлайн-технологии, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Как выходить потом, за счет каких видов активности? Я думаю, кризис даст по-новому взглянуть на информационные технологии, на цифровизацию, на IT. Компании переходят на онлайн, то есть мы стоим перед новым миром, который и так нам уже обещали когда-то, но просто это будущее приблизится, тогда и мы будем торговать все через онлайн или будем все разговаривать и работать по видео, где это возможно. Поэтому в этих отраслях будет бум. Будет ли РФ участвовать в таком технологическом прорыве, который происходит? Посмотрим», — сказал Кудрин.

По его словам, у России есть подушка безопасности на время прохождения кризиса: накопленные резервы и низкий уровень долга.

«РФ имеет важное преимущество по сравнению с другими странами — очень низкий уровень долга, беспрецедентно низкий. Это некую стабильность обеспечивает. И у нас есть резервы, больше, чем у других стран. Это, скажем так, подушка безопасности на период кризиса», — отметил Кудрин.