Правительство России готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавируса. Как сообщает пресс-служба лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, об этом глава Кабмина РФ Михаил Мишустин сказал на совещании в Госдуме.

«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса, — отметил глава Кабмина. — Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом [РФ Владимиром Путиным]».