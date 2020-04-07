Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений, они помечаются символом в виде двойной стрелки. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — отмечается в заявлении.

Довольно часто, указывается в сообщении, «пользователи используют WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса». Это, в свою очередь, приводит к росту количества пересылаемых сообщений. Некоторые клиенты, как подчеркивается в пресс-релизе, обеспокоены данным фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации.

«Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», — подчеркивается в документе.