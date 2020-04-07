Зарплата должна быть сохранена как для работающих, так и для тех, кто не работает до 30 апреля, сообщили РИА Новости в Минтруде.

«Заработная плата должна быть сохранена в полном объеме и для тех, кто трудится в эти дни, и для тех, кто не работает. При этом если у сотрудника есть возможность работать удаленно, то в нерабочие дни он продолжает трудиться», — сообщили в Минтруде.



В министерстве также уточнили, что если работник уже был переведен на «удаленку», то отказаться от нее в связи с объявлением дополнительных нерабочих дней он не сможет. «Отказ от удаленной работы возможен в том случае, если у работника нет условий для выполнения удаленной работы на дому и работодатель не может эти условия обеспечить», — уточнили в Минтруде.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Глава государства в обращении к гражданам пояснял, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. В Москве и ряде регионов действует режим самоизоляции: покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях.

