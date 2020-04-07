Минфин поддержал законопроект об увеличении суммы страхового покрытия по вкладам населения до 10 млн рублей (с 1,4 млн рублей) в сложных жизненных ситуациях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании Кабмина с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме.

«Что касается вопроса по увеличению страхового возмещения до 10 миллионов рублей, действительно, мы подготовили положительное заключение на законопроект, который предусматривает расширение вот этого страхового покрытия, но только в случае, если человек попал в сложную жизненную ситуацию», — сказал Силуанов.

Он пояснил, что речь, в частности, может идти о случаях, когда продается квартира, деньги поступают на счет в банке, а у банка отзывают лицензию, или когда речь идет о наследстве.