Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

До подписания закона резидент обязан был получить от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли от экспорта товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также средства, причитающиеся в соответствии с условиями договоров займа. Принятый закон расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета в уполномоченных банках за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов).

Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с Банком России. В перечень таких услуг могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий или в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Закон был принят Госдумой 31 марта и одобрен Советом Федерации 2 апреля.