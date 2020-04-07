Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий инвестиционных советников из сферы применения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон исключает инвестиционных советников из сферы правоприменения соответствующего закона. При этом к организации, совмещающей деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, нормы данного закона будут применяться в части деятельности, предполагающей совершение операций с имуществом клиентов. Поскольку до принятия документа инвестиционным советником могло являться как юридическое, так и физическое лицо (индивидуальный предприниматель) и на советников — физических лиц действующая редакция антиотмывочного закона не распространялась, закон коснется только инвестиционных советников — юридических лиц.

Кроме того, закон дает профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим на основании лицензии ЦБ деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, право проводить упрощенную идентификацию лиц при открытии и ведении лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Держатели реестра смогут поручать проведение идентификации и обновление информации о лицах, которым открыты счета в реестре, не только кредитным организациям, но и другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг, выполняющим функции трансфер-агентов в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

Инвестиционным советникам, совмещающим свою деятельность с иными видами деятельности на финансовом рынке, разрешено проводить упрощенную идентификацию клиентов. Кроме того, меняется периодичность обновления держателем реестра информации о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах — с одного раза в год до одного раза в три года.

Инвестиционных советников, не совмещающих свою деятельность с иными видами деятельности на финансовом рынке, предполагается исключить из числа финансовых организаций, обязанных исполнять требование закона в части идентификации своих клиентов, информирования о сомнительных операциях и других требований. Вместо этого они будут обязаны выдавать уполномоченному органу по его запросу информацию о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, об инвестиционных профилях данных клиентов, а также о содержании инвестиционных рекомендаций.



Закон был принят Госдумой 1 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 2 апреля.