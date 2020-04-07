Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил правительству выделить трехлетние беспроцентные кредиты для малых и средних предприятий (МСП), попавших в непростую ситуацию. Об этом он сообщил по итогам видеоконференции представителей думской фракции «Справедливая Россия» с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В ходе видеоконференции предложил расширить перечень предприятий малого и среднего бизнеса, подпадающих под поддержку государства, поскольку сейчас предприятия практически всех отраслей испытывают проблемы. Также предложил расширить меры поддержки МСП при оплате энергоресурсов, что должно позволить им легче пройти непростой период. Многие предприятия МСП участвуют в выполнении работ по госзакупкам и закупкам компаний с госучастием. Учитывая сложности с оборотными ресурсами, привлечением финансирования для выполнения таких работ, было бы правильно обеспечить авансовые выплаты до 50% от суммы контракта со стороны госзаказчиков и госкомпаний», — сказал Аксаков.

По его словам, поскольку такие работы выполняются под гарантии банков, риски невыполнения обязательств МСП минимальные.

«Но это точечные меры. Налоговые каникулы — это потери для бюджетов, кредитные каникулы — это нагрузка для банков. И через некоторое время эти вопросы потребуют опять решения со стороны государства», — указал Аксаков.