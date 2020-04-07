Доллар подешевел, а евро символически подорожал к рублю по итогам основной валютной сессии вторника.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил около 75,4 рубля, что на 63 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,07 рубля (плюс 2 копейки).



С начала сессии было проведено 55,6 тыс. сделок с долларом на общую сумму чуть меньше 2,8 млрд долларов и 9 тыс. сделок с европейской валютой на 460 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 75,2—75,93 рубля за доллар и 81,4—82,72 рубля за евро.

Глобальная коррекция доллара из-за усиления аппетита к риску поддержала рубль, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Он констатирует, что «во вторник на большинстве глобальных рынков сохранялся аппетит к риску, вызванный отсутствием признаков дальнейшего ускорения темпов распространения пандемии, хотя в основных регионах присутствия болезни ситуация все еще остается тяжелой».

«Рубль не являлся исключением среди валют EM и к окончанию рабочего дня прибавлял порядка 0,6% к доллару. Основным фактором поддержки для отечественной валюты оставались котировки нефти, сохранявшие большую часть дня положительную динамику. В утренние часы стоимость марки Brent и вовсе поднималась выше 34 долларов за баррель. Ближе к вечеру на рынке появились новости о планируемой Саудовской Аравией встрече министров энергетики 10 апреля, однако котировки отреагировали коррекцией ниже уровня в 33 доллара», — указывает эксперт.



Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова не исключает, что доллар в среду может протестировать отметку 75 рублей. «Но это — движение на относительно спокойной нефти и массовых надеждах на то, что ОПЕК+ все же сумеет договориться 9 апреля и «подтянуть» за собой США. Реально вероятности этого — минимум, но для рынков капитала и такой драйвер подойдет», — рассуждает она.