Банк «Ак Барс» разработал пакет антикризисных мер как для действующих, так и для новых клиентов во время режима самоизоляции, говорится в релизе финучреждения.

Так, снизить размер ежемесячных платежей и уменьшить общую сумму переплаты по кредитам позволит программа рефинансирования с использованием льготных субсидированных ставок. Чтобы действующие клиенты могли сократить свои расходы, банк приостановил взимание комиссии за обслуживание кредитной линии.

«Разработаны отдельные меры поддержки для отраслей, которые испытывают наибольшее падение уровня спроса. Перечень таких отраслей определен постановлением правительства РФ № 434 от 3 апреля 2020 года. Понимая, что им потребуется время на восстановление, банк «Ак Барс» предоставляет экспресс-отсрочку по платежам сроком до шести месяцев с оперативным рассмотрением каждого запроса. Банк не останавливается на перечисленных мерах и постоянно прорабатывает новые программы поддержки бизнеса, активно участвует в утверждаемых Центральным банком и правительством программах льготного финансирования и реструктуризации, в том числе проводит работу по включению в программу кредитования малого и микробизнеса на выплату заработной платы под 0 % годовых по программе правительства РФ», — отмечается в сообщении.

В «Ак Барсе» также можно получить услуги эквайринга без взимания платы за обслуживание эквайринговых терминалов и онлайн-касс.



«Чтобы каждый клиент мог совершать банковские операции удаленно без дополнительных затрат, «Ак Барс» запускает акцию «Будь онлайн». Участники акции бесплатно подключаются к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием устройств «Рутокен» и/или облачной подписи PayControl и получают корпоративные карты платежных систем Masterсard или Visa без комиссии за обслуживание в течение первого года. Акцией «Будь онлайн» могут воспользоваться не только новые клиенты, но и те, у кого уже есть расчетный счет в «Ак Барсе», — уточнили в банке.

Кроме того, клиенты финучреждения могут воспользоваться электронным документооборотом при подписании кредитно-обеспечительной документации и сопровождении кредитных договоров без посещения офиса.