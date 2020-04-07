Банк «Открытие» подписал соглашение с «ВЭБ.РФ» об участии в программе кредитования малого и среднего бизнеса по нулевой ставке на заработную плату, говорится в релизе финучреждения.

Банк планирует выдать таких кредитов на 10 млрд рублей.

«Программа льготного кредитования предпринимателей на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости реализуется совместно Банком России, Минэкономразвития и «ВЭБ.РФ» в рамках комплекса мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее чувствительных к кризису отраслей. На реализацию программы правительство выделило 150 млрд рублей. Поручительство «ВЭБ.РФ» обеспечивает 75% задолженности по кредитам, выдаваемым банком «Открытие» в рамках программы», — отмечается в сообщении.

Предприниматели из перечня пострадавших отраслей экономики смогут оформить в «Открытии» беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам. Срок действия льготной ставки по кредиту в размере 0% составит до шести месяцев.