Абоненты «Билайна» смогут подобрать фитнес-программу, составить план питания и получить рекомендации по теме здорового образа жизни с помощью нового приложения mWellness, говорится в релизе оператора связи.

«Билайн» совместно с компанией СКМ представляют мобильное приложение mWellness, которое позволяет подобрать комплекс спортивных упражнений и программу питания. Мобильный помощник помогает пользователям следить за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напоминает о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома, и дает рекомендации для поддержания здорового образа жизни», — отмечается в сообщении.

Приложение может подсчитывать калории, которые человек получает в течение дня, учитывая входящие в состав продуктов белки, жиры и углеводы. Также приложение показывает и расход калорий с учетом введенной в приложение информации об активности пользователя — количества шагов и выполненных упражнений за день. На основании этой информации приложение выдает рекомендации по питанию и занятиям спортом с учетом установленных целей.

Приложение mWellness доступно для смартфонов с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и iOS (версии 10.0 и выше). Доступ к полному функционалу приложения предоставляется абонентам «Билайна» бесплатно до 30 апреля.