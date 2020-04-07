Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля смогут договориться о новом сокращении добычи нефти. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает ТАСС.

«Несмотря на последние новости об экстренных встречах ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, EIA не ожидает повторного заключения соглашения ОПЕК+ в течение прогнозируемого периода [апрель]», — говорится в отчете.

Ведомство также понизило прогноз на 2020 год по цене на нефть почти на 10 долларов — до 33 долларов за баррель нефти марки Brent.

В частности, во II квартале цена в среднем сложится на уровне 23 долларов за баррель, а во втором полугодии — 30 долларов за баррель. В 2021 году EIA ожидает роста стоимости Brent до 46 долларов за баррель.

Стоимость барреля WTI в текущем году ожидается на уровне 29,3 доллара за баррель, в 2021 году — 41,1 доллара за баррель, следует из отчета EIA.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сделки. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти. При этом мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля. А 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.



Согласно отчету, Минэнерго США прогнозирует рост мировых запасов нефти в хранилищах на 11,4 млн баррелей в сутки во II квартале 2020 года.

«По оценкам EIA, во II квартале 2020 года глобальные запасы нефти увеличатся в среднем на 11,4 млн баррелей в сутки, что окажется самым большим темпом увеличения запасов нефти с начала ведения учета со стороны EIA», — говорится в отчете.

Ведомство ожидает, что предложение на глобальном рынке нефти в ближайшие месяцы останется на уровне I квартала 2020 года — около 100 млн баррелей в сутки.



При этом мировой спрос на нефть в 2020 году снизится примерно на 5,2 млн баррелей в сутки с уровня 2019 года (в среднем 100,7 млн баррелей в сутки). Однако в 2021 году спрос вновь вырастет — примерно на 6,4 млн баррелей в сутки, прогнозируют в EIA.