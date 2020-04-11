Банк «Русский Стандарт» изучил траты клиентов по банковским картам в сегменте «Спорт». Так, в 2019 году мужчины тратили в этой категории почти в два раза больше, чем женщины, — 64,3% против 35,7%.

«Исследование показало: в 2019 году больше операций по картам в спортивном сегменте было также совершено именно мужчинами. К слову, доля по «мужским» картам тут составила 60,5%, тогда как по «женским» — всего 39,5%. При этом нельзя не упомянуть, что средний чек у мужской части населения был выше на 17,5%, чем у женщин, — 3 388 рублей против 2 882 рублей», — отмечается в сообщении.

Средняя сумма одной покупки в категории «Спорт» в прошлом году составила 3 188 рублей. При этом самые большие средние чеки зафиксированы в январе (3 591 рубль), ноябре (3 573 рубля) и марте (3 557 рублей).

По данным банка, в 2019 году больше всего операций по картам в категории «Спорт» россияне также совершили в первый месяц года — доля от общего количества трансакций в январе составила 9,9%. На втором и третьем местах — июнь (9,4%) и май (9,3%).