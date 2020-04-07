Промсвязьбанк разработал дополнительные меры поддержки заемщиков. В течение апреля банк будет переносить дату платежа по кредиту, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникнет, данные в бюро кредитных историй передаваться не будут, поясняется в релизе ПСБ.

В случае если в дату платежа на счете для погашения ипотеки или потребительского кредита не будет полной суммы, клиенту будет автоматически предоставлена отсрочка по оплате до 20 апреля. После этой даты средства, если они есть на счете, будут списываться для погашения кредита по перенесенным платежам. Если у клиента не было возможности пополнить счет к 20 апреля, то платеж будет перенесен на 6 мая — первый рабочий день после праздников.

По кредитной карте, при отсутствии средств для оплаты задолженности, в апреле платеж будет перенесен на период до 27 мая. Условия по начислению процентов и предоставлению льготного периода при этом не изменятся. Автоматическая отсрочка по оплате кредита может составить до месяца, после чего клиент или возвращается к стандартному графику платежей, или обращается в банк за реструктуризацией.

ПСБ предложил автоматическую отсрочку платежей в дополнение к ранее озвученным мерам поддержки клиентов, пострадавших от коронавирусной инфекции. Заемщики, которые находятся на больничном или на карантине из-за заболевания COVID-19, могут обратиться за реструктуризацией кредита на срок до трех месяцев. Клиенты, отправленные в отпуск без сохранения дохода или потерявшие работу, могут получить отсрочку длительностью до полугода.



Кроме того, ПСБ разработал меры поддержки для ипотечных клиентов, у которых наступил или наступает срок представления документов, подтверждающих оплату страхового взноса при продлении договоров страхования (личного/имущественного/титульного). По кредитам, у которых срок пролонгации выпадает на апрель, май и июнь 2020 года, срок представления документов, подтверждающих оплату страхового взноса, продлен до 1 июля.

