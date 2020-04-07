Остановка работы предприятий и другие экономические меры в связи с распространением нового коронавируса затронули 2,7 млрд работников по всему миру. Во II квартале 2020 года вследствие разного рода ограничений будет потеряно в общей сложности 6,7% рабочих часов, что эквивалентно полному отсутствию работы у 195 млн человек, отмечается в опубликованном во вторник докладе Международной организации труда, данные которого приводит ТАСС.

«Меры по полному или частичному закрытию [предприятий] затронули на настоящий момент 2,7 млрд работников, что составляет около 81% мировой рабочей силы», — указывают эксперты. Подчеркивается, что «во II квартале 2020 года рабочие часы сократятся, по оценкам, на 6,7%». Это эквивалентно отсутствию работы у 195 млн человек, занятых по полной ставке.

При этом авторы доклада пока не берутся прогнозировать показатель роста безработицы на 2020 год в целом, подчеркивая, что «потери будут очень сильно зависеть от эволюции пандемии и мер по противодействию ее влиянию». Согласно ранее опубликованным прогнозам МОТ, к концу текущего года ожидался рост числа безработных на 25 млн человек. Однако теперь в организации высказывают мнение, что безработица из-за пандемии «рискует вырасти более значительно».

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Что касается нынешней ситуации на рынке труда, в МОТ обращают внимание на «катастрофический урон, который несет бизнес в ряде экономических секторов», особенно малые предприятия. По этой причине «миллионы рабочих оказались уязвимыми перед потерей доходов и увольнениями». Под ударом находятся, в частности, работники розничной торговли, производственного и гостиничного секторов. В сферах, которые подвергаются особенно большому экономическому риску, в мире заняты 1,25 млрд человек, напоминают авторы доклада.

МОТ ратует за принятие государствами широкомасштабных мер по поддержке предприятий, сохранению занятости и доходов, стимулированию экономического развития, созданию рабочих мест, поиску решений через диалог между правительствами, работниками и предпринимателями. Генеральный директор МОТ Гай Райдер заявил в связи с публикацией доклада, что «необходимо найти решения, которые помогут всем сегментам глобального общества, особенно наиболее уязвимым». «Приняв правильные меры, можно уменьшить последствия кризиса», — заключил он.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.