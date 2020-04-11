В личном кабинете клиента на сайте «УралСиб Страхование» и «Уралсиб Жизнь» появился сервис по дистанционной подаче заявления на урегулирование убытков и получению страховой выплаты без предоставления оригиналов документов, говорится в релизе страховщиков.

«Для урегулирования страхового случая в личном кабинете клиенту необходимо заполнить данные онлайн-анкеты, формируя цифровое заявление, подписать его простой электронной подписью (СМС-кодом). К заявлению клиент может приложить копии документов, необходимых для принятия страховой компанией решения по страховой выплате. В случае недостаточности полученной информации сотрудники страховой компании могут запросить дополнительные документы и детали произошедшего с помощью чата, встроенного в личный кабинет клиента», — сказано в сообщении.

На данный момент подать заявление онлайн могут владельцы полисов, не предусматривающих обращение на медпульт (ДМС, «Антиклещ», «Домашний врач») или в ассистансскую компанию (ВЗР).

Страховое возмещение без предоставления оригиналов документов доступно для страховых случаев, которые не превышают определенные лимиты (от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от программы и риска для полисов «УралСиб Страхование» и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для страховых программ «Уралсиб Жизнь») и не вызывают у страховщика сомнений в подлинности предоставленных документов, заключили в компании.